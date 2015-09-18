Полезная информация для родителей

18.9.2015
Можно ли ребенку в парилку?
Ответ на этот вопрос: можно, но по правилам! Паренье в бане или сауне – это, в первую очередь, один из способов закаливания. А любое закаливание начинать нужно очень осторожно, следуя рекомендациям.
Для начала понаблюдайте...
10.9.2015
Ложечка за папу
«А нас учили по-другому!» – удивляются бабушки, когда речь заходит о прикормах. Действительно, 30 лет назад прикормы рекомендовали вводить с 3 месяцев, с соков. Дело в том, что качество смесей того времени было таким, что если искусственникам не вводились соки, у малышей мог начаться рахит. В то же время многочисленные современные исследования доказали связь между раним введением прикормов и проблемами ЖКТ в подростковом и даже взрослом возрасте.
30.8.2015
Беременный …папа?!
12 апреля 2012 года в рамках 20-летия Медицинской компании «ИДК» в Самаре состоялся уникальный пресс-тур для журналистов-мужчин под названием «Быть мамой». Впервые в губернии представители сильного пола смогли на себе почувствовать, что такое 9 месяцев беременности, как непросто пройти путь от зачатия до рождения и какую радость несет в себе материнство.
12.8.2015
В моем списке муж под номером один!? Супружеские и детско-родительские отношения: что больше?
Хотя браки и заключаются на небесах, ответственность за их сохранность лежит на людях. Неизвестный автор.
29.7.2015
Аллергия на укусы пчел и ос у детей
Получать укусы ос и пчел это, само по себе, дело весьма неприятное. Но, если добавляется еще и аллергия на яд этих насекомых, становится уже смертельно опасно. Не пугайтесь! Данная информация необходима вам лишь для того,...
17.7.2015
Покупаем в интернете
Этот новый пока вид торговли у многих вызывает вопросы. Поэтому журнал «Роднулечка» решил провести экспертизу самарских интернет-магазинов. Разумеется, нас интересовали детские товары и продукты, идти за которыми у сбившейся с ног мамы иногда нет ни сил, ни времени. Оказывается, с ног можно не сбиваться. Более того – делать покупки, сидя дома за компьютером, да еще и в удобное время суток. «Экспертом-покупателем» выступила Инна Касьянова:
Тема дня
Первая вселенная малыша
Журнал «АИСТЕНОК», 2004, 7-8
Анна Батылина
Первая вселенная малыша
Каковы первые воспоминания малыша? Мамина улыбка? первый в жизни снег? Первая прогулка к реке?..
Оказывается...
О здоровье вашего ребенка
8.12.2014
В каких словах живет и жужжит жук?
Ваш ребёнок скоро пойдёт в школу... Но всё ли вы сделали для того, чтобы ребёнок был готов к этому?
Маленькие дети часто произносят многие звуки неправильно. К пяти годам речь ребёнка должна быть в основном сформирована: он должен правильно строить фразу, чётко произносить звуки родной речи, его словарный запас должен быть достаточно обширен и богат.
22.11.2014
Отдых от семьи?!
Михаил и Надежда Телеповы,
кандидаты психологических наук, работают в области семейной психологии с 1993 года. Все темы Михаил и Надежда рассматривают с позиции людей, стоящих на христианском основании, через призму духовно-нравственных ценностей. Круг тематики, который они охватывают, настолько широк, а методика преподавания материала столь необычна и увлекательна, что их семинары интересны и полезны для всех возрастных групп, от подросткового до пенсионного.
24.2.2014
Ни жарко ни холодно...
Почти во всех книгах и учебниках, посвященных уходу за детьми, обращено внимание на тот очевидный факт, что у младенца несовершенны механизмы регуляции температуры тела, в связи с чем существует большой риск переохлаждения.