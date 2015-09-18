Полезная информация для родителей

Можно ли ребенку в парилку? Ответ на этот вопрос: можно, но по правилам! Паренье в бане или сауне – это, в первую очередь, один из способов закаливания. А любое закаливание начинать нужно очень осторожно, следуя рекомендациям. Для начала понаблюдайте...

Ложечка за папу «А нас учили по-другому!» – удивляются бабушки, когда речь заходит о прикормах. Действительно, 30 лет назад прикормы рекомендовали вводить с 3 месяцев, с соков. Дело в том, что качество смесей того времени было таким, что если искусственникам не вводились соки, у малышей мог начаться рахит. В то же время многочисленные современные исследования доказали связь между раним введением прикормов и проблемами ЖКТ в подростковом и даже взрослом возрасте.

Беременный …папа?! 12 апреля 2012 года в рамках 20-летия Медицинской компании «ИДК» в Самаре состоялся уникальный пресс-тур для журналистов-мужчин под названием «Быть мамой». Впервые в губернии представители сильного пола смогли на себе почувствовать, что такое 9 месяцев беременности, как непросто пройти путь от зачатия до рождения и какую радость несет в себе материнство.

В моем списке муж под номером один!? Супружеские и детско-родительские отношения: что больше? Хотя браки и заключаются на небесах, ответственность за их сохранность лежит на людях. Неизвестный автор.

Аллергия на укусы пчел и ос у детей Получать укусы ос и пчел это, само по себе, дело весьма неприятное. Но, если добавляется еще и аллергия на яд этих насекомых, становится уже смертельно опасно. Не пугайтесь! Данная информация необходима вам лишь для того,...