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Полезная информация для родителей

18.9.2015

Можно ли ребенку в парилку?

Ответ на этот вопрос: можно, но по правилам! Паренье в бане или сауне – это, в первую очередь, один из способов закаливания. А любое закаливание начинать нужно очень осторожно, следуя рекомендациям. Для начала понаблюдайте...

10.9.2015

Ложечка за папу

«А нас учили по-другому!» – удивляются бабушки, когда речь заходит о прикормах. Действительно, 30 лет назад  прикормы рекомендовали вводить с 3 месяцев, с соков. Дело в том, что качество смесей того времени было таким, что если искусственникам не вводились  соки, у малышей мог начаться рахит. В то же время многочисленные современные исследования доказали  связь между раним введением прикормов и проблемами ЖКТ в подростковом и даже взрослом возрасте. 

30.8.2015

Беременный …папа?!

12 апреля 2012 года в рамках 20-летия Медицинской компании «ИДК»  в Самаре состоялся уникальный пресс-тур для журналистов-мужчин под названием «Быть мамой». Впервые в губернии представители сильного пола смогли на себе почувствовать, что такое 9 месяцев беременности, как непросто пройти путь от зачатия до рождения и какую радость несет в себе материнство.

12.8.2015

В моем списке муж под номером один!? Супружеские и детско-родительские отношения: что больше?

Хотя браки и заключаются на небесах, ответственность за их сохранность лежит на людях.  Неизвестный автор.

29.7.2015

Аллергия на укусы пчел и ос у детей

Получать укусы ос и пчел это, само по себе, дело весьма неприятное. Но, если добавляется еще и аллергия на яд этих насекомых, становится уже смертельно опасно. Не пугайтесь! Данная информация необходима вам лишь для того,...

17.7.2015

Покупаем в интернете

Этот новый пока вид торговли у многих вызывает вопросы. Поэтому журнал «Роднулечка»  решил провести экспертизу самарских интернет-магазинов. Разумеется, нас интересовали  детские товары и продукты, идти за которыми  у сбившейся с ног мамы иногда нет ни сил, ни времени. Оказывается, с ног можно не сбиваться. Более того – делать покупки, сидя дома за компьютером, да еще и в удобное время суток. «Экспертом-покупателем» выступила Инна Касьянова:

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3.2.2017 2.2.2017

Тема дня

Как выбрать имя для ребенка?

Как выбрать имя для ребенка? (Детская психология) Рождение ребенка в семье – огромная радость. Но вот для многих родителей и родственников возникает проблема с выбором имени для нового человека. Как...

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О здоровье вашего ребенка

8.12.2014

В каких словах живет и жужжит жук?

Ваш ребёнок скоро пойдёт в школу... Но всё ли вы сде­лали для того, чтобы ребёнок был готов к этому? Маленькие дети часто про­износят многие звуки не­правильно. К пяти годам речь ребёнка должна быть в основном сформирова­на: он должен правильно строить фразу, чётко про­износить звуки родной речи, его словарный запас должен быть достаточно обширен и богат.

22.11.2014

Отдых от семьи?!

Михаил и Надежда Телеповы, кандидаты психологических наук, работают в области семейной психологии с 1993 года. Все темы Михаил и Надежда рассматривают с позиции людей, стоящих на христианском основании, через призму духовно-нравственных ценностей. Круг тематики, который они охватывают, настолько широк, а методика преподавания материала столь необычна и увлекательна, что их семинары интересны и полезны для всех возрастных групп, от подросткового до пенсионного.

24.2.2014

Ни жарко ни холодно...

Почти во всех книгах и учебниках, посвященных уходу за детьми, обращено внимание на тот очевидный факт, что у младенца несовершенны механизмы регуляции температуры тела, в связи с чем существует большой риск переохлаждения.

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Семейный журнал «Аистенок»
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